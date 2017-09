M-Sporti meeskond ühes Ott Tänaku külastas möödunud nädalavahetusel Castle Combe ringrajal Suurbritannia iga-aastast rallipäeva (Rallyday), kus jagas nii fännidele autogramme kui tutvustas neile tänavust Ford Fiesta masinat.

"Suurepärane päev. Kenad inimesed, kenad autod ja ilus ilm," lausus Tänak M-Spordi pressiteate vahendusel. "Fännidega on alati vahva kohtuda. Ja neid oli seal üritusel väga palju. Oli väga meeldiv olla esimene, kes sõitis uue generatsiooni ralliautoga Suurbritannia fännide ees. Arvan, et nad nautisid seda sama palju kui mina."



A busy day meeting the fans @RallydayUK today, and I get to drive the beast later too! 💪🏼 pic.twitter.com/KwXkkwHdQ9