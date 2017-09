Endine Eesti naistekoondise peatreener Keith Boanas sõnas The Guardianile, et ei suuda uskuda, et Sampsoni värvajad ei teadnud tema suhetest. "Need olid kõigile teada," lausus Boanas, kes nüüd treenib Watfordi naisi.

Boanas usub, et Sampsoni juhtumi valguses on väga tõenäoline, et järgmiseks juhendajaks saab naine. "Aga on teistpidi seksistlik eeldada, et naistreeneriga ei või sama asja juhtuda."