Kiitos kaikille tsempeistä ja viesteistä! Ne todella auttavat! Olosuhteisiin nähden olen kunnossa ja todella onnekas! Haluan myös kiittää Bergenin yliopistollisen sairaalan henkilökuntaa,lääkäreitä ja kaikkia osallisia sekä perhettäni tuesta ja mahtavasta hoidosta! Olen kiitollinen sydämeni pohjasta! Iso kiitos erityisesti ensimmäisenä paikalle saapuneelle rouvalle,anestesian lääkärille. Ilman hänen toimiaan en välttämättä pystyisi olemaan tässä kirjoittamassa tätä! / I want to from the bottom of my heart thank people of all the kind messages and wishes! They mean a lot to me. I want also thank the doctors and stuff of Bergen Academic hospital for awesome treathment! It will take some time to be healthy again but I will be some day! #bergen2017 #livetofightanotherday #cycling #roadsafety #alwayswearhelmet #helsebergen

A post shared by Joni Kanerva (@johnnykanerva) on Sep 25, 2017 at 10:07am PDT