Möödunud sügisel geniaalse huumoriga kuulsust kogunud Saksamaa jalgpalliklubi Mönchengladbachi Borussia lõõpis taas sotsiaalmeedias enda üle.

Nimelt vastas Saksa klubi ametlik Twitteri konto eile Real Madridi säutsule, mis teatas "Dortmundi minek!", sõnumiga "kui juhtute meie kaitseliini leidma, saatke see palun Mönchengladbachi".

Muheda huumori taust on see, et Mönchengladbach külastas nädalavahetusel Bundesliga raames Dortmundi, kuid naasis sealt 1:6 kolakaga.

If you happen to find our defence, please forward it to Mönchengladbach 👍