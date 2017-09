Kui varasemast on eestlastele tuttavad terminid „Kalevipojad Soomes“ ja „arstide väljavool“, siis sel aastal lisandusid ehitajate ja meedikute kõrvale naljaga pooleks ka jalgpallurid. Põhjus lihtne: mullu tagus põhjanaabrite meistrisarjas palli kaks, tänavu rekordilised kümme meie meest.

Siinpool Soome lahte tuleb tihti jutuks, kas ja kui palju kõvem sealne vutiliiga on? On see karjääris samm edasi? Või mille pagana pärast on vaja Eestist põhja poole trügida?

Õhtuleht tõmbas traati kolmele veel aasta eest kodumaal mänginud pallurile - et võrdlusmoment oleks maksimaalselt värske - ja palus neil kõrvutada liigade juures kuut aspekti. Sõna saavad äärekaitsja Markus Jürgenson (Vaasa Palloseura, mullu FC Flora), väravavaht Marko Meerits (Vaasa Palloseura, mullu Rakvere Tarvas) ja poolkaitsja Sergei Mošnikov (Kemi Kings, mullu FC Infonet).

1. Sportlik tase