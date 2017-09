Kui Andrus Värniku sporditee oli lõppenud, sattus ta niinimetatud Bernatski nimekirja. Kurikuulus dopingutohter väitis, et odaviske eksmaailmameister oli tema klient. Kuidas Andrus süüdistusi nüüd kommenteerib?

Esmalt hakkab ta kõva häälega naerma. „Siin pole midagi öelda,“ vastab ta, kui on naermise lõpetanud. „Kui see olnuks nii, nagu ta rääkis, siis oleksin ju vahele jäänud. Meid kõiki kontrolliti. Vahel tuldi hommikul kella seitsme ajal dopinguproovi võtma. Ma oleks võinud ükskõik kus vahele kukkuda. Pidin kogu aeg proove andma, keegi ei saanud seda minu eest teha. Inimene on alati juures, kui proovi annad. See dopinguasi on täielik jama!“