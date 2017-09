Selgus kurb tõsiasi - põlve vigastanud Kelly Sildaru tuleval talvel toimuvatel olümpiamängudel ei võistle. Täna operatsioonil käinud neiu taastumine võtab tõenäoliselt aega 6-9 kuud.

Eesti Olümpiakomitee (EOK) spordidirektor Martti Raju sõnas, et Eesti koondise suurima medalilootuse kõrvale jäämist võtab ta paratamatusena - kui sportlane on vigastatud, pole midagi teha.

"EOK jaoks muudab see vigastus väga palju," sõnas Raju Õhtulehele. "Ta muudab tulemuste potentsiaali kardinaalselt. See ei tähenda, et koondis üldse Lõuna-Koreasse ei lähe, aga tähendab seda, et meie ainus medalipretendent on mängust väljas. Selge on see, et tänase seisuga medalist rääkida pole mõtet."

Eesti taliolümpiakoondise suurus selgub jaanuariks, olümpiamängud toimuvad 9.-25. veebruarini Lõuna-Koreas Pyeongchangis.