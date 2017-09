Näitusel olevate autode seas on näiteks soomlase esimene rallimasin - Sunbeam Avenger, millega Latvala juba 9 aastaselt kodustel teedel ringi kimas. Loomulikult ei puudu väljapanekult ka mehe enda WRC autod ning neljarattalised erinevatest ajastutest.

Soome WRC-sõitja Jari-Matti Latvala on juba pikemat aega oma kodulinnas Tuuris pusinud ühe projekti kallal, mis nüüd avalikuks sai. Nimelt avas mees väikelinnas rallimuuseumi, kust ei puudu autod, medalid ega rallisimulaator.

Maja alumisest korrusest poole hõivab enda alla garaaž ning ülejäänud moodustavad laoruumid. Ülakorrusel võib tutvuda Latvala auhindadega, mille mees karjääri jooksul taskusse on pistnud.

Nagu Soomes ikka, ei puudu ka Latvala muuseumilt saun.

2002. aastal WRC-rallil debüteerinud Latvala on 15 aasta jooksul jõudnud triumfeerida 17. etapil. Enim kordi, neli, on mees võidutsenud talvistel Rootsi radadel. Kodustel Jyväskylä radadel on Latvala poodiumi kõrgeimale astmele tõusnud kolmel korral.