Kus ja kelle juures 15aastase Sildaru põlve hooldama hakatakse, pole veel teada. Eesti suusaliidu freestyle’i ja lumelaua alakomitee juhi Kalle Pallingu sõnul on kindel vaid kaks asja: taastusraviga tuleb peale hakata kohe ja alaliit annab sportlastele võimalikult palju infot, millises maailma otsas kõige paremaid võimalusi pakutakse.

Sildarut opereerinud doktor Madis Rahu ütles, et tavaliselt võtab taolisest operatsioonist taastumine aega kuus kuni üheksa kuud, olümpiani on jäänud aga alla viie kuu ja viimaste MK-etappideni vähem kui neli kuud. Septembri keskel Uus-Meremaa treeninglaagris saadud vigastust pole enam mõtet taga nutta, nüüd tuleb Sildarudel keskenduda taastusravile.

Otsuse, kelle ja millise riigi spetsialistide hoolde ennast usaldada, teeb Sildaru koos perekonna abiga ise. Erinevaid taastusravi taktikaid on palju – see teeb valiku huvitavaks, aga raskeks. Täpselt samamoodi – Sildaru ja lähedaste soovil - langetati otsus, et põlveoperatsioon toimub Eestis. Algselt oli laual ka muid variante.