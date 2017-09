Korvpalli valitsev Eesti meister BC Kalev/Cramo oli täna Ungaris Meistrite liiga kvalifikatsiooni teise ringi kordusmängus vastamisi Szekesfehervari Albaga. Kui pühapäeval Tallinnas toimunud kohtumises oli Cramo parem 78:71, siis kodus võtsid ungarlased oma 79:64.

Kuigi Cramol oli kodumängust väike seitsmepunktiline puhver all, ei jäänud nad õrnale edule lootma, vaid asusid ka ise kohtumise alguses meisterdama, minnes ette 10:6. Kuigi vastased said kiirrünnakutest omakroda 14:12 juhtima, lõpetas avaveerandi Mirkovici tabav kolmene, mis tõi tabloole Cramo minimaalse 15:14 edu. Vahe võinuks olla suuremgi, oleks veel mõni kaheksast teele saadetud kaugviskest avaveerandil läbi korvirõnga sopsanud.

Teise veerandi alguses pääsesid vastased taaskord jooksma ning läksid omakorda ette. Murettekitav oli lauavõitlus, sest tosina mänguminuti järel oli vastav number vastastele +10. Teises ešelonis näitasid oivalist üksteise mõistmist vanameistrid Kangur ja Simmons, kellest viimane kahel korral võimsalt korvi ülevalt alla surus.