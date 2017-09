Kui eelmise nädala kolmapäeval võeti Sildaru perekonna soovil vastu otsus, et operatsioonile minekut või lõikusest hoidumist kaalutakse veel paari nädala jooksul, siis tegelikkus jõudis kohale kiiremini.

Sildarut opereerinud doktor Madis Rahu sõnul selgus lähemal vaatlusel, et sportlase vasaku põlve eesmine ristatiside on täielikult katki ja lõikust vajas ka menisk. Septembri keskel Uus-Meremaa treeninglaagris toimunud kukkumine osutus seega täpselt nii raskeks kui algselt karta võis.

"Pea nädal pärast traumat tehti põlvele esimene uuring ja see küll näitas esimese ristatisideme vigastust, aga põlv oli testidel küllaltki stabiilne. Seetõttu otsustati koos sportlase ja tema perekonnaga erinevate ravitaktikate üle otsustamiseks lisaaega võtta. Samuti uuriti erinevate arstide seisukohti, kas olümpial oleks võimalik osaleda ja mida tooks see kaasa noore sportlase tulevikule,“ ütles Rahu.

Kuus kuni üheksa kuud kestev paus

„Esmaspäevasel korduval testimisel, kui põlve turse oli rohkem taandunud, esinesid ka selged ebastabiilsuse nähud. See omakorda tähendas seda, et esialgu ühe võimalusena kaalutud konservatiivne ravimeetod, kus oleks saanud operatsioonist hoiduda, tuli välistada,“ lisas ta.

Nüüd algab Sildaru karjääris uus etapp. Vigastust pole enam mõtet taga nutta, keskenduda tuleb taastusravile. Millal eestlanna täiesti terveks saab, pole praegu veel loomulikult teada. Kui suuri tagasilööke ei tule, siis võib-olla märtsiks, aga ilmselt saab teda taas võistlusrajal näha järgmisel hooajal. 2022. aasta taliolümpial on Sildarul vanust endiselt vaid 19.

Kelly Sildaru. (Alar Truu)

„Täielik taastumine võtab reeglina aega kuus kuni üheksa kuud, aga operatsioon ise on vaid 20 protsenti paranemisest. Põlv on küll stabiliseeritud ja eeldused täielikuks paranemiseks olemas, ent taastusravi eeldab sportlaselt suurt tööd ja distsipliini. Aga Kelly saab sellega kindlasti hakkama."

Sildaru ise jäi olukorra kommenteerimisel rahulikuks ja elujaatavaks. „Ma tänan kõiki, kes mind väga keerulistel nädalal aidanud on ja mulle kaasa elanud on. Suur tänu Madis Rahule ja Mihkel Mardnale, kes tagasid meile kogu info leidmaks parim ravitaktika, et ma saaksin võimalikult hästi valmistuda järgmiseks hooajaks,“ sõnas ta.

„Nagu olen ka varem öelnud, siis vigastused käivad iga spordialaga kaasas, aga need tuleb täielikult välja ravida, et järgmiste võitude poole püüelda ja võimalikult pikalt oma armastatud spordialaga tegeleda saaks," lisas ta.

Kus ja kelle juures 15aastase Sildaru põlve hooldama hakatakse, pole veel teada. Eesti suusaliidu freestyle’i ja lumelaua alakomitee juhi Kalle Pallingu sõnul on kindel vaid kaks asja: taastusraviga tuleb peale hakata kohe ja alaliit annab sportlastele võimalikult palju infot, millises maailma otsas kõige paremaid võimalusi pakutakse.

Rahas probleemi ei ole

Otsuse, kelle ja millise riigi spetsialistide hoolde ennast usaldada, teeb Sildaru koos perekonna abiga ise. Erinevaid taastusravi taktikaid on palju – see teeb valiku huvitavaks, aga raskeks. Täpselt samamoodi – Sildaru ja lähedaste soovil - langetati otsus, et põlveoperatsioon toimub Eestis. Algselt oli laual ka muid variante.

Rahas ei tohiks ühegi variandi puhul küsimust olla. Sildaru sponsorid on nii prestiižsed, et osa vahenditest tuleks ilmselt nende taskust, abi peale võib loota ka kindlustustest ja suusaliidust.