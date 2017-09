„Esimesel poolajal oli hirmus punnitamine mõlemalt poolelt, aga meie ei saanud lõpuni head tunnet kätte. Alustasime tegelikult ka teist poolaega hästi, aga siis tuli ilge pauk. Neil õnnestus paari minuti jooksul kõik ja meil mitte midagi. See pole vabandus, aga pidasime kaheksa päeva jooksul neli mängu. Nägin meeste kehakeelest, et särtsu pole. Võtsin minutilisi vaheaegu ja tegin vahetusi, aga miski ei aidanud,“ rääkis Kalev/Cramo peatreener Alar Varrak pärast kohtumist.

„Lauavõitlus oli stabiilselt Alba poole kaldu, nad olid väga tublid ja isukad. Ka seal oli meie väsimust näha. Saime palju vabalt viskele, panime väga palju mööda, aga ei kukkunud meile neid laudu. Kui head tunnet pole, siis ei lähe ka kolmesed,“ lausus Varrak, kelle hoolealused tabasid 32 kaugviskest vaid 7.

Kalev/Cramo teeb sel hooajal kaasa Eesti meistrivõistlustel ja VTB Ühisliigas, Albal tuleb Meistrite liiga põhiturniirile pääsemiseks olla üle Izmiri Karsiyaka Pinarist (Türgi).

Varrak saab nüüd mängijatele anda mõne puhkepäeva ja nende jooksul vaadatakse usinamalt ka mängijate turu poole, sest üks lüli – terav tagamängija – on meeskonnast puudu.

„Meistrite liiga eelringi ajal poleks me saanud kedagi nagunii lisada ja seega pole me kiirustanud. Aga oleme jälginud, mis toimub – Euroopa tippklubidest on mõni hea mees välja praagitud ning NBAst hakkab ka õige pea pallureid tilkuma," sõnas Varrak, aga lisas, et teatud olukordades võib uhaja-tüüpi pallur osutuda kahe teraga mõõgaks.