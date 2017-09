Teatavasti on Venemaa spordiüldsus ja alaliidud juba aastaid justkui tuuleveskitega sõdinud väites, et nende koduõuel toimuv dopingusaaga on läänemaailma vandenõu meie idanaabri vastu. Isegi, kui nendel väidetel tõepõhja all pole, on tänane uudis vesi venelaste veskitele.

Nimelt peatas WADA ajutiselt Prantsusmaa antidopingu labori töö pärast seda, kui sealsete ekspertide poolt uuritud positiivne proov sisaldas lisaks fikseeritud ainetele veel kaht eri tüüpi steroidi.

Eelmine nädal viidi Prantsusmaa ainsasse dopingulaborisse 80 kulturisti dopinguproovid, millest nii mõnigi positiivseks osutus. Ühe konkreetse proovi steroidide sisaldus ületas lausa 200 korda lubatud normi. Paraku reostas kõnealune proov analüüse teostavat masinat, rikkudes seeläbi järgmise partii.