Rahvusvahelise Curlingu Föderatsioon otsustas oma aastakongressil suurendada maailmameistrivõistlustele pääsevate võistkondade arvu.

Meeste ja naiste curlingus pääsevad alates 2018. aastast MMile võistlema 12 võistkonna asemel 13 riiki. Ratastoolicurlingus pääseb aga maailmameistrivõistlustele 10 võistkonna asemel 12, mis annab lisavõimaluse kahele uuele riigile.

“Kindlasti on tegemist positiivsete otsusega, sest tõenäosus MMile pääseda suurenes ning mitte ainult Eesti, vaid ka teiste riikide jaoks. Eelkõige on see väga hea võimalus meie ratastoolicurlingu võistkonna jaoks, sest sportlaste võimalused MMile jõudmiseks on nüüd märksa suuremad,” selgitas Eesti esindajana kongressil osalenud Eesti Curlingu Liigu juhatuse liige Fred Randver.