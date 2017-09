Ameerika jalgpalluri Margus Hundi koduklubi Indianapolis Coltsi hooaeg pole alanud kuigi säravalt, kuid NFLi kolmandas voorus suudeti siiski esimene võit teenida, kui kodus saadi 31:28 jagu Cleveland Brownsist. Hunt sai käe vahele ühele vastaste söödule ja hoidis Clevelandi mängujuhti mitmel puhul surve all.

Kui üldiselt on Coltsi mängus palju logisevaid lülisid, siis Hunti loetakse hooaja alguses õnnestujate sekka. Mitmed eksperdid on jõudnud tõdemuseni, et 3-4 formatsioonis kaitseliin sobib eestlasele tunduvalt paremini, kui eelmises koduklubis ehk Cincinnati Bengalsis kasutatud 4-3 süsteem.

Viimase matši järel kiitis Hunti ka Coltsi peatreener Chuck Pagano. “Margus Hunt on meie eest hästi mänginud. Ta on efektiivne kindlates kaitseolukordades ja eritiimides,” vahendas WTHRi kolumnist Bob Kravitz peatreeneri sõnu.

Lisaks teatas Pagano, et käimasoleval nädalal võib treeningutega taas ühineda ka Coltsi mängujuht Andrew Luck. “Ta paraneb edukalt ja muutub tugevamaks. Võimalik, et ta suudab mõned treeningud meiega kaasa teha, aga kindlalt ei saa veel midagi öelda.”