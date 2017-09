Täna 40. sünnipäeva pidava endise odaviskaja edukast karjäärist jäi spordisõpradele kõige eredamalt meelde 2005. aastal Helsingis toimunud MM.

Vihmasajus peetud võistlusel suutis Värnik oma parima tulemuse visata neljandal katsel: 87.17 oli lõpuks 99 sentimeetri jagu rohkem, kui suutis hõbedamees Andreas Thorkildsen. Pronksile tuli venelane Sergei Makarov, kes sai kirja 83.54.

„Helsingis tuli kasuks, et sel aastal tegin nimme vihmaga trenni. Mida rohkem sadas, seda parem mul oli. Nii sain enesekindlust. Arvasin, et MMi ajal võib samuti sadada. 2005 oli suhteliselt vihmane suvi. Ja tuligi. Mondo rada on vihmaga väga keeruline, kuid ma ei kartnud,“ rääkis Värnik juubeli puhul Õhtulehele antud intervjuus.

“Kolmanda katse järel panin jalga kuivad sokid ja uued naelikud. Kas need meetreid juurde andsid, aga mul oli mugav. Meil oli kõik välja mõeldud, Super, et isa oli tribüünil ja nägi kõike oma silmaga. Arvan, et tal võis väga hea tunne olla.“