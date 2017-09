Rootslane ja soomlane vaatavad koos telekat. Uudistest näidatakse enesetapjat, kes pilvelõhkuja katuselt alla hakkab hüppama. Rootslane teeb kibe-kiirelt ettepaneku 10 õlle peale kihla vedada - kas hüppab, või mitte. Soomlane arvab, et vennike ei hüppa.

Enesetapja hüppab. Soomlane on tõsises hämmingus...

Rootslane ütleb, et ei saa võitu vastu võtta, kuna oli varasemates uudistes seda episoodi juba näinud. Soomlane seletama, et tema tegelikult nägi ka, aga ei uskunud, et see sell võiks uuesti hüpata.