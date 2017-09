Türgi klubide metsikutest poolehoidjatest on kuulnud ilmselt kõik spordisõbrad. Eilsel jalgpalli Meistrite liiga kohtumisel Istanbuli Besiktase ning RB Leipzigi vahel sai kodupubliku armutust omal nahal kogeda Leipzigi 21aastane ründestaar Timo Werner.



Saksamaa koondise ridades kaheksa matšiga koguni kuus korda skoorinud Wernerile lõppes eilne kohtumine juba 32. minutil. Nimelt ei talunud mees 36 641 staadionil viibinud huvilise poolt tekitatud põrgulärmi.

Werner oli silmnähtavates raskustes ning kasutas kõrvatroppe, kuid neistki polnud tolku. Viimases hädas kattis Timo kõrvu oma käbaratega, aga seegi ei ostunud päästvaks õlekõrreks.

Lõpuks ei jäänudki Leipzigi lootsil Ralph Hasenhüttlil muud üle, kui uimasust ja hingamisprobleeme kurtnud Werner Lukas Klostermanni vastu välja vahetada.

"On võimatu meeskonda selliseks atmosfääriks ette valmistada, müra oli kõrvulukustav ning matši alguses olime sellest mõjutatud," lausus Hasenhüttl, ning viskas pisikese kriitikanoole ka Werneri suunas. "Treenerile on tähtis näha, keda sellises olukorras usaldada saab ning kes on valmis platsil olevast üle olema. See atmosfäär käis mõnele üle jõu."

Leipzig kaotas rasketes tingimustes mängitud kohtumise 0:2. Kahe vooru järel on nad 1 punktiga G-alagrupi viimased. Esikohal on täiseduga Besiktas, teisel positsioonil paikneb eile võõrsil Monaco 3:0 alistanud Porto 3 silmaga. Kolmas on Monaco (samuti 1 p).