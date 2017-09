Üheksakordne autoralli maailmameister Sebastien Loeb tegi viimati täispika WRC hooaja kaasa aastal 2012, kuid mees tunnistas, et tunneb end endiselt WRC autos hästi.

Prantslane testis eelmisel nädalal Hispaania kruusateedel Citroeni. “Viimati sõitsin WRC autoga kruusal peaaegu viis aastat tagasi,” ütles rahulolev Loeb pärast testi Motorsport.com-ile. “Õhus oli küsimus, kas suudan kruusal sõita ja kas oskan seda õigesti teha. Tunne oli üsna hea ja see tekkis üsna kiiresti. Tunnen end autos mugavalt.”

Kuulujutte on igasuguseid, kuid Loeb pole veel lõplikult otsustanud, kas naaseb järgmisel aastal WRC sarja. Ta tunnistas, et prioriteediks on jätkata rallikrossi MMil, kuid seda vaid juhul, kui Peugeot suudab talle ette valmistada auto, mis suudaks rinda pista Volkswagenitega. “Kui jätkame rallikrossis, siis püüame asja ikka tõsiselt võtta,” tõdes Loeb.