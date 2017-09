Hoolimata Toyota rallitiimi bossi Tommi Mäkineni püüdlustest, tundub, et Ott Tänak jätkab ka uuel aastal M-Spordi meeskonnas. Vähemalt Autospordile antud intervjuu ridade vahelt võib nii välja lugeda.

"Sport on alati prioriteet. Tahan võita ja olla parimas võimalikus tiimis," lausus eestlane väljaandele Autosport. "Pean vaatama tulevikku ja otsustama, kus meil [kaardilugeja Martin Järveojaga] oleks parim positsioon [tiitli jahtimiseks]."

"Tean M-Sporti väga hästi. Tunnen siinseid inimesi, kuidas tiim toimib ning olen uue auto arendamises algusest peale kaasa löönud ja see sõidab nii nagu ma soovin. Arvan, et mul on siin kõik, mida vajan."

Tänaku tiimikaaslane Sebastien Ogier on öelnud, et lahkub M-Spordist, kui Fordi tehas tiimile õlga alla ei pane. Tiimi boss Malcolm Wilson loodab nii prantslast kui eestlast ka järgmisel aastal oma alluvuses näha.

Autoralli MM-sari jätkub järgmisel nädalavahetusel Kataloonias.