Tänavusel võrkpallihooajal on enamik huviliste pilkudest suunatud üle mere. Ei, mitte Soome poole, vaid sedapuhku meie suurima saare suunas. Ukse jalaga lahti löönud Saaremaa võrkpalliklubil on tänavu ette näidata suurim rahakott ning säärane tengelpunga luhvtitamine ei ole sugugi kõigile mokka mööda.

„Kuigi meeste tiitlitele võiks see aasta olla isegi ehk neli kuni kuus pretendenti, panustan mina küll Saaremaa peale,” sõnab Pärnu peatreener Avo Keel. „Vollekaardile ilmunud uusrikkad nägid ikka vaeva, et teistele mängijaid ei jaguks. Kui juurde lisada ka Tartu meeskond, kellel samaoodi toredad toetajad taga, siis ega meil teistel, lihtsurelikel, midagi hõisata pole.”

„Vähemalt paberi peal peaksid need kaks klubi kõik ära võtma. Muidugi tahaks ise ka Slovakkia mehi võtta, aga näed, ei saa. Meie peame leppima nendega, kes korvpallis hakkama ei saa ning üritame siis võrgu peale üle meelitada,” toob endine Eesti koondise peatreener lõbusa paralleeli.

Ka Järvamaa peatreener Laimons Raudsepp nägi suurima tiitlipretendendina saarlasi. „Nende suurimaks väljakutseks on vast pidev mandril käimine. Ega need tormid ja tuuled tulemata ei jää ning kui mõnele mängule hiljaks jääda, siis on see 0:3 kaotus kiirelt tulema,” ütleb volleguru muheledes.