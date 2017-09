Real Madrid alistas eile Dortmundis Meistrite liiga alagrupiturniiri raames sealse Borussia tulemusega 3:1. Kaks väravat sai kirja portugallane Cristiano Ronaldo.

Ent Reali staariga vähemalt sama palju tähelepanu on (sotsiaal)meedias pälvinud pisike tüdruk, kes jäi kaamerasilma ette Ronaldo kuulsa väravatähistuse matkimisega. Armsalt äge või ägedalt armas vaatepilt, valik on teie.

Cute little girl doing the @Cristiano Ronaldo goal celebration in the crowd.... pic.twitter.com/VsjxXZB1rf