Enne sel nädalavahetusel algavat Balti liiga hooaega on Eesti võrkpalliklubid koosseisudega ohtralt vangerdanud. Muutusi on toimunud ka peatreeneritoolidel, näiteks palkas Tallinna Selver Šveitsi siirdunud Rainer Vassiljevi asendaja lausa välismaalt. Seda juhul, kui lätlast Austris Stalsi saab üldse leegionäriks pidada.

Lisaks keelele on Stalsi jaoks uudne ka roll. Kuigi eelmisel aastal oli vanameister Jelgava meeskonnas mängiva juhendaja rollis, oli seal tema ülesandeks peatreener Jurijs Deveikuse abistamine. Eesti klubi pingil kogeb mees aga midagi muud. „Minu õnneks on meil Selveris väga noor seltskond ja tulemus polegi ehk kõige olulisem,” lausub Stals. „Loomulikult sihime finaali, kuid esmatähtis on mängupilti ja -taset parandada.”

„Eestlastega on selles mõttes lihtsam, et olete rohkem distsiplineeritud,” jätkab ta. „Vahel pean mõne karmima sõna ütlema, kuid üldiselt on kõigil soov paremaks saada ja kutid on hakkamist täis. Sama suhtumisega tuleb ka väljakule minna. Võit polegi alati oluline, kui vastane on parem, siis nii lihtsalt on. Ka kaotusest tuleb osata õppida.”

1996. aastal U20 vanuseklassis rannavolles koos Aldis Jaundzeikarsiga Euroopa meistriks tulnud Stalsi sõnul oli Selveri pakkumine lihtsalt liiga hea võimalus, et läbi sõrmede lasta. Täpselt samal põhjusel on mees karjääri jooksul pallinud nii Tartus, Tallinnas kui ka Pärnus.

„Eks kodumaal ikka päris paljud imestasid, et kuidas kohe nii suure kala püüdsin,” ütleb treener muiates. „Endal pole kogemust ollagi, aga kohe nii suure klubi nagu Selver eesotsa. Õnneks Rainer Vassiljev abistas mind enne Šveitsi minekut ja eks mul on toetajaid teisigi.”

Eesti klubi tüüri juurde tulek tähendab aga ka seda, et nüüd on lõunanaabritel Selveri klubi skalbi võtmine veel rohkem südamesooviks. „See saab olema huvitav, ega nad ei taha mind võiduga tagasi Eestisse lasta, nüüd pean mina olema see, kes Lätis kaotab,” vastab "kuuevarbaliste“ koondisessegi kuulunud endine mängumees.

Iga võidetud medal on eriline

Sajandi alguses Pärnu klubisse kuuludes sõitis mees kahe riigi vahet pidevalt. Kuigi autorooli istub mees ka praegu, peaks olukord juba varsti muutuma. „Oktoobris tuleb pere siia järgi,” lausub Stals kergendatult. „Eks neil on elus sama suur muutus. Mu kümneaastane tütar peab nüüd järsku kaugõppes hakkama saama ning ega ainult kooliga asjad ei piirdu. Korvpallitrenni ja muusikakooli leidsime talle Eestis õnneks lihtsalt. Naine on esialgu aastase pojaga kodus.”

Pea 20 aastat võrkpallimaastikul tegutsenud Stalsi jaoks on eriline iga võidetud medal. Karjääri jooksul Soome, Eesti ja Läti liigas pallinud ning peamiselt liberona tegutsenud mehel on erinevat värvi medal ette näidata igast külastatud riigist.

Ometi polnud võrkpall Smiltene väikelinnas sündinud mehe esimene armastus. „Minu kodukohas polnud lihtsalt volletrenni,” selgitab Stals. „Selle juurde jõudsin vanema venna ja ema eeskujul alles teismeeas. Alguses sai lihtsalt hoovis üksteisega mängitud. Päris mudilasena sai proovitud nii jalgpalli kui ka orienteerumist.”

Muuseas, just viimasega tegeleb 39aastane lätlane ka praegu iga suvi meelsasti ning innustab ka teisi spordiala proovima: „Tänaval niisama joostes võib ju kuus-seitse kilomeetrit läbida, kuid metsas on huvitavam. Seal ei kulge tee kogu aeg otse, vaid ikka üle takistuste ning saab loodust ja maastiku nautida. Tõsiselt hea vaheldus.”

