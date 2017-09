Nõukogude võimu poolt omal ajal Tartu Maarja kirikusse rajatud EPA võimlas tehti eile viimased sümboolsed korvpallivisked, juba mitu aastat kirikule kuuluv hoone läheb remonti. Tartu ja Tallinna Kalevi omaaegse mängija, 1971. aasta Euroopa meistri Aleksei Tammiste süda ainult rõõmustab selle üle.

Tammagi oli üks neist, kes sooritas ses majas oma kolm viimast vabaviset. Ta tegi "saianaist", pall võrku ei maandunud, aga mis sellest. Kas südamlik õhtupoolik võttis ka silma märjaks?

"Kõik küsivad, aga ei võta märjaks!" hüüatas Tammiste. "Vastupidi – hing on rõõmus, et maja läheb õigesse kohta tagasi. Poole sajandi tagant on mälestusi nii palju. Tore, et saime üle hulga aja kokku, sai meenutatud, mis tehtud ja mis tegemata jäänud."

Millised on Tammiste mälestused EPA võimlast ning kas pallid kukkusid paremini sisse seal või hiljem Tallinnas, Kalevi spordihallis, vaata juba videost!