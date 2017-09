Tartu Maarja kirikul on Eesti kultuuriloos tähtis roll: just seal peeti 1869. aastal esimese üldlaulupeo ühendkooride peaproov. Teise maailmasõja ajal kirik peaaegu hävines, võõras võim andis selle 1950ndate teisel poolel Eesti Põllumajandise Akadeemiale spordisaali tarvis. Nüüd on hoone tagastatud Maarja kirikule, täna tehti selles legendaarsete Tartu Kalevi mängumeeste osalusel viimased korvpallivisked.

1960ndatel Tartu Kalevit esindanud mängijad viskasid vabaviskeid endiste Tartu Rocki mängijate vastu. Oma oskusi näitasid Rocki korvpallikooli poisid. Vaata fotogaleriid üritusest!