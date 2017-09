Korvpalli FIBA Europe Cupil osalev ja otse teise eelringi paigutatud Tartu Ülikool sai teada vastase, kelleks tuli Türgi klubi Demir Insaat Büyükcekmece.

Türklased olid esimese eelringi avamängus jäänud kodus ühe punktiga alla Dnepropetrovski Dniprole, kuid eile võitsid võõrsil 83:67. Tartu ja Demir Insaati meeskonnad kohtuvad esmalt 4. oktoobril Istanbulis ning seejärel nädal hiljem Tartus.

Selle paari võitja pääseb alagrupiturniirile, kus seni on teada ainult üks vastane: Pristina Sigal. Lisaks tuleb sinna kvalifikatsioonist veel üks tiim ning neljas liiga Meistrite liiga kvalifikatsioonis välja langejate seast. Esialgsete paberite järgi peaks see olema Soome meistrile Joensuu Katajale alla jäänud Badalona Joventut, kuid Hispaania kõrgliga sats peab esmalt kinnitama, et üldse tahab tugevuselt neljandas eurosarjas mängida.

Näiteks Szekesfehervari Albale alla jäänud BC Kalev/Cramo teatas juba varem, et Meistrite liiga põhiturniirilt eemale jäämise korral ei hakata FIBA Europe Cupil mängima. Äsja kinnitas Kalevi mänedžer Kaarel Sibul seda Õhtulehele uuesti.