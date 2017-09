Jalgpalli Meistrite liigas tegi eile võimsa esituse PSG, alistades kodustaadionil Müncheni Bayerni 3:0. Nii meeskonna seest kui ka väljastpoolt rõhutati, et tegemist oli jõulise avaldusega.

Eile värava löönud Edinson Cavani ja Neymar olid mõni päev varem läinud Prantsusmaa liiga mängus Lyoniga vaidlema, kumb hakkab lööma penaltit. Cavani ei lasknud brasiillasel seda teha, lõi ise ega realiseerinud. "Me kõik oleme erinevad inimesed, meil võivad olla erinevad vaatenurgad. Aga kui astume väljakule, oleme kui üks pere, liikumaks eesmärgi, meeskondliku võidu suunas," rääkis Cavani pärast kohtumist välismeediale.

Kaks väravasöötu andnud ja hulgaliselt kiidusõnu saanud noor staar Kylian Mbappe pakkus klubi kodulehele, et tegemist on alles suure ajastu algusega. "Meil oli südant teha suure meeskonna vastu suur mäng. PSG näitas täna, et oskab tippklubi vastu tegutseda efektiivselt. Püüame sel teel jätkata ja tekitada võiduseeria."