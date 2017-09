FC Barcelona jalgpallimeeskond sai suvel uueks peatreeneriks Ernesto Valverde, meeskond on seni võitnud Meistrite ja Hispaania liigas kõik kaheksa mängu väravate vahega 24-2.

Barcelona ründetäht Luis Suarez esines pärast eilset 1:0 edu Lissaboni Sportingu üle aga vastuolulise avaldusega. "Baricelona peab kõigil turniiridel võitlema esikoha eest. Uue treeneriga on see keeruline, kuid ta on suurepärane treener. Peame tema mängu ülesehitusega kohanema. Treener teab, mida teha," rääkis Suarez väljaandele Marca.