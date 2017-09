Poolteise nädala eest lõppenud Euroopa korvpallimeistrivõistluste finaalis alistas Sloveenia mäletatavasti Serbia 93:85. Mäng oli sloveenide käes, kuid ühel hetkel tulid serblased kahe punkti kaugusele. Võimalik, et Sloveenia päästis sel hetkel just kogenud kapteni Goran Dragici tiraad.

Mehed tulid pingi juurde, kõigil pead norus ja pilgud põrandasse puuritud. Tundsin, et käes on mängu raskeim hetk, et pean meeste olemist kuidagi muutma ja panema neid teises suunas mõtlema. Sain kurjaks ja pahandasin: "Mis toimub?! See on finaal! Mängime EMi finaalis ja juhime kahe punktiga! Juhime finaalis ja oleme need, kes löövad pilgu maha!? Peame olema ned, kes hoiavad pea püsti!"