BC Kalev/Cramo peatreener Alar Varrak tunnistas, et kuigi Meistrite liiga kvalifikatsiooniturniiri kadalipp polnud kergete killast, on saavutatud tulemus ikkagi pettumus.

Ta lisab: "Ungari mängu pettumus oli väga suur! Oleks siis vastane jube hea mängu teinud ja me sellepärast oleksime kaotanud... Aga olen arvamusel, et me ise mängisime kehva mängu ja magasime võimaluse maha. Sellepärast on tujud kõigil kehvad.

Küll me ei saanud kaugelt ega ka korvi alt sisse. Siis mingil hetkel kaitses ka 3-4 minutit olime natukene pehmed. See karistati kohe ära."

Kuigi Meistrite liigas kvalifikatsioonist edasi ei pääsetud, siis oleks võimalik olnud jätkata aste madalamas eurosarjas FIBA Europe Cupil. Siiski otsustasid Kalevi meeskonna juhid juba suvel, et seal kaasa lüüa ei soovita.

Miks nii? "Päris täpselt ei teagi," tunnistas Varrak. "Kindlasti on üks oluline faktor majanduslik pool." Nimelt on kõigil Meistrite liiga põhiturniirile mängivatele meeskondadele ette nähtud 50 tuhat eurot stardikapitali. Europe Cupil säärast präänikut ette nähtud pole.

Cramo loots ei salga, et Euroopas mängimine oleks siiski ahvatlev olnud. "See aasta oleks küll tahtnud mängida," tõdes Varrak. "Vahepeal olen mõelnud küll, et kas liiga paljuks ei lähe, aga praegu on meil palju võrdseid mehi."

Tänavuse komplekteerituse järgi on valitsev Eesti meister paberil taas ülekaalukas favoriit. Kuivõrd aga korvpallimängus otsustatakse tulemus siiski palliplatsil, ei rutta ka Varrak oma meeskonnale järjekordset kodust tiitlit kaela riputama.

"Kunagi ei tea, võib-olla jookseb pool meeskonda laiali talvel," asus loots kaarte segama. "Eelmisel aastal läksid ka Veideman ja Harper ära, asjad ei sujunud enam. Selge on see, et paberil oleme kõige paremini komplekteeritud ja meil on kindel võidukohustus."

Lisaks tunnistas Varrak, et jätkuvalt otsitakse ühte teravat tagamängijat, kes rünnakuid individuaalselt lahendada suudaks. Otsus võeti vastu pärast Ungaris peetud kohtumist, kus peatreener ühest Demonte Harperi tüüpi mehest puudust tundis. Kas uue palluri lisandumisel jätkab ka Martyna Mažeika, pole veel selge.