Mullu Rapla korvpallimeeskonna esmakordselt Eesti meistrivõistluste finaali viinud Aivar Kuusmaa tunnistab uue hooaja eel, et suviste muutuste keerises polnud temagi saatus sugugi selge. "See on paratamatus," oli Kuusmaa vastus küsimusele, et kui raske on pärast nõnda edukat aastat taas sisuliselt nullist alustada. "Kui teed midagi ilusat, siis teatud mehed lähevad parematele jahimaadele. Hea on, et me viis meestki saime säilitada." Teatavasti lahkusid Raplast suvel kõik leegionärid, lisaks üks põhitegijatest Martin Paasoja ning rollimängija Oliver Metsalu. Meeskonda jäid vanad tegijad Indrek Kajupank, Sven Kaldre ja Kristjan Voolaid. Noorematest olijatest Gregor Ilves ja Marek Ruut, kelle roll tänavu kindlasti tõuseb.

Lisaks polnud sugugi kivisse raiutud ka Kuusma jätkamine peatreeneritooli. "Jätkamine Raplas on mõnes mõttes loogiline, samas olen siin juba kolm aastat olnud," arutles endine kolmestekahur. "Meil oli Jaaguga (Jaak Karp mänedžer - J.J.) kokkulepe, et pärast kolme aastat peame tõsiselt minu tuleviku üle arutlema. Praeguse seisuga ikkagi jäin."

Otsus ei olnud Kuusmaa jaoks tegelikult kuigi raske. "Raplas pole vaja motivatsiooni leida," tõdes ta. "Kui sul on saal kogu aeg rahvast täis, siis sa teed seda tööd kellegi jaoks." Kuigi võistkond on paberil hõredam kui eelmistel aastatel, siis saavutatud edu on Rapla standardid kõrgele tõstnud. Kolme parema hulka jõudmisest vähemat ei oota keegi. "See on meie miinimumeesmärk," kinnitas Kuusmaa. Praeguse seisuga soovitakse meeskonda tuua veel üks mängijat piiri tagant. Veel pole aga selge, kas täiendatakse ees- või tagaliini. "Otsus pole veel tehtud," rääkis peatreener. "Võtsime väikese mõttepausi ja enne ei mõtlegi, keda otsime, kui Tartu Ülikooliga on mängitud (14. oktoober)."