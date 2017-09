Eile jalgpalli Meistrite liigas võõrsil 0:3 Pariisi Saint-Germainile kaotanud Müncheni Bayern on otsustanud loobuda peatreener Carlo Ancelotti teenetest, teatavad kõik mainekamad maailma vutiväljaanded.

Bayerni tegevjuht Karl-Heinz Rummenigge hoiatas alandava kaotuse järel, et allajäämisel on tagajärjed ja pärast tema sõnavõttu algasid spekulatsioonid, et patuoinaks tehakse mullu meeskonna etteotsa asunud Ancelotti.

Eelmisel hooajal võideti üsna kindlalt Bundesliga tiitel, aga nüüd ollakse kuue vooru järel aga kolmandal kohal. Viimati tehti Bundesligas koduväljakul 2:2 viik Wolfsburgiga. Meistrite liigas langeti kevadel konkurentsist veerandfinaalis, kui alla jäädi Madridi Realile.

ESPNi andmetel võtab esialgu Ancelotti koha üle senine abitreener Willy Sagnol, aga Bayerniga on seostatud ka endist Dortmundi Borussia lootsi Thomas Tuchelit.