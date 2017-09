TTÜ peatreeneri Rait Käbini sõnul on 23aastane Elbæk kuulunud ka Taani koondise vaatevälja ja tegu on palluriga, kes suudab viskeid tabada ka kaugemalt kui pelgalt korvi alt. Mullu mängis ta Rootsi meistriliigas viimaseks jäänud Malmö Malbase klubi eest, kus tema keskmisteks näitajateks jäid 25 minuti jooksul 10,7 punkti ja 6,3 lauapalli.

Lisaks kodusele liigale teeb TTÜ kaasa ka Balti liigas, aga küsimärk on Rahvusvahelise Üliõpilasliiga (ISBL) kohal. "Kuigi selle keskmine tase on nagu on, siis üliõpilasklubina tahaks me seal ikkagi kaasa teha. Ent korraldajad pole meie poole pöördunud ja mingit juhendit pole välja tulnud. Ei teagi, mille taga asi seisab," tõdes Käbin.