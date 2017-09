Septembrikuu uudiskirjas esitas Eesti suusaliit murdmaasuusatajatele, peamiselt Team Haanja liikmetele ultimaatumi – kui te lepingut ei allkirjasta, siis võistlema ei pääse.

„Rahvusvahelistel võistlustel osalemiseks (MK-etapid) on tingimuslik sportlase ja alaliidu vaheline kirjalik koostöökokkulepe, mida on rõhutanud ja heaks kiitnud ka Eesti Olümpiakomitee. Lepingu viimane versioon on edastatud kõigile sportlastele, kes ei ole veel allkirju andnud," seisis tekstis.

Allkirjastatud lepingud paluti saata Suusaliidu meiliaadressile hiljemalt 8. oktoobriks. Lisaks tänas Suusaliit sportlasi, kes on lepingule juba omad pookstaavid lisanud: Kelly Sildaru, Kristjan Ilves, Karl-August Tiirmaa, Han-Hendrik Piho, Kail Piho, Taavi Pappel, Artti Aigro, Martti Nõmme, Kevin Maltsev, Tõnis Luik, Juhan Luik, Tormis Laine, Sten Mark Virro, Tatjana Mannima, Laura Alba.

