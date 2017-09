Eelkõige pakub eestlastele huvi Kriisa personaalküsimus. Veteranist tagamängija on korduvalt öelnud, et tahaks meistriliigas veel ühe hooaja kaasa teha. Pole ka ime, sest füüsise poolelt ei jää ta noorematele sugugi alla ja viskekätt jagub endiselt.

"Kui treenerilt tulemust nõuda, tuleks tal lasta võistkond oma nägemuse järgi koostada. Mul pole vanemate pallurite vastu midagi, aga nad on üldiselt kallimad kui noored. Tahan meeskonda, mis oleks näljane. Loodan, et oleme kevadel oluliselt paremad. Kui mängija on kuulunud viis aastat Kalev/Cramosse ja kolm aastat Tartusse, siis on Valgasse keeruline tulla. Eriti siis, kui temalt nõutakse iga päev noorte keskel harjutamist," selgitas 27aastane Zeids Õhtulehele esmalt oma üldist filosoofiat.

"Mul ei ole Valmo vastu midagi. Ta on kogenud mängija, kes tegi kevadel minu käe all häid mänge. Aga mul on raske nõuda 43aastaselt mängijalt, et ta harjutaks iga päev mitu tundi korvpalluritega, kes on temast kaks korda nooremad. Ta lihtsalt ei sobi meie mudelisse," lisas 2017. aasta alguses Valga-Valka peatreeneri kohused Juris Umbraškolt üle võtnud Zeids.

Suvel sai klubi mänedžeriks Janis Tiltinš, aga lõunanaaber otsustas augustis klubi arvelt 3200 eurot välja võtta ja kaduda. Praegu peab meeskond Tiltinšiga läbirääkimisi, et raha tagasi saada, aga vahepeal on pahalane sõna võtnud Läti meedias, kus ta on Valga-Valka klubile varju heitnud ja väitnud, et pani enda tasku vaid palgaraha, mis klubi talle maksma oleks pidanud.

"Janis ei ole hea inimene, ta lihtsalt kadus. Kui inimesed teevad midagi valesti, tahavad nad tihti ennast õigustada ja teiste kohta halbu asju rääkida," ütles Zeids kurvalt ja lisas, et suure osa mänedžeri ülesannetest võtab üle klubisse noortetreeneriks palgatud Jaanus Liivak.