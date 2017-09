Noortele hea ja õige meeskond

Nii 18aastaste Treieri kui ka temast aasta vanema Mitti suvi möödus end ravides. Treier püüdis Eesti U18 koondise ridades teha kaasa kodus peetud EMi B-divisjoni turniiril, osales esimeses kohtumises, ent vigastas teise mängu eelsel soojendusel uuesti oma nõrka kohta, hüppeliigest. Mitt vigastas aga läinud talvel põlve ristatisidemeid – musta huumorit kasutades on see Eestis praegu „populaarne“ trauma – ning taastumisperiood hakkab just lõpule jõudma.

Kaks kuud väljakult eemale jäänud Treier on tervenenud, ta osales Montegranaro viimastes kontrollmängudes, punktiarve veel suureks ei kasvanud.

„Mulle meeldib asjaolu, et siin on väga noor meeskond,“ rääkis Treier klubi kodulehele. „Treener annab meile, noortele enesekindlust, ning arvan, et saan siin mängida rohkem, kui saaks mõnes teises kohas.“

Mitt märkis, et korvpalluritel on Montegranaros enda arendamiseks väga head võimalused. „Olen siin rahul. Treener Ceccarelli on säärase noore tiimi jaoks just õige mees.“

Treieri meelest näib eemalt vaadates, et meeskond on koos olnud mitte kuu aega, vaid palju kauem. „Kahekuise pausi tõttu oli alguses raske, kuid asi läheb järjest paremaks. Mängin praegu „number nelja“ kohal, kuid tean, et tulevikus on minu õige koht „kolm“ ja töötan seda perspektiivi silmas pidades.“

Mitt jagab kaasmaalase arvamust, et tiim oleks nagu aasta aega kokku mänginud. „Põlv paraneb, aga pean veel mõne nädala ootama. Lõikusest on möödunud 8 kuud. Alustasin treeningutega augusti keskel, kuid vahepeal tuli tagasilöök,“ rääkis Mitt.

Montegranaro alistas nädalavahetusel peetud turniiril Pesaro 71:59, kuid kaotas seejärel Forlile 70:79 (Treierilt 4 punkti).

Erkmaa vahetas äsja klubi

Hiljuti siirdus uude klubisse veel üks U18 koondislane, Hugo Erkmaa. Serie A2 klubi Siena andis 194 cm pikkuse tagamängija laenule aste madalamal Serie Bs mängivasse Firenze Fiorentinasse.

„Hugo saab seal rohkem mängida,“ selgitas noormehe isa, tuntud noortetreener Aivo Erkmaa. „Kolm-neli kontrollmängu on peetud, mänguaega jagus kohe 15-20 minutit, viimases kohtumises viskas Hugo 11 punkti.“

Palju oma õpilasi saapamaale aidanud Erkmaa sõnul ei peeta Itaalias A2 ja B liigade tasemevahet eriti suureks. „Hugo harjutab koos meestega, aga ta peab pidama ka 14 mängu noortemeeskonna eest,“ lisas ta.