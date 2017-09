Saabunud sügis on kiiremini põksuma pannud iga korvpallisõbra südamed, sest kätte on jõudnud uus hooaeg. Kui erinevates sarjades on juba esimesed pallid korvi visatud, siis Eesti meistriliiga avalöök tehakse 6. oktoobril.

Kahe hooaja vaheline paus on toonud endaga nii mõndagi uut ja huvitavat. Pole ju üle paljude aastate meistriliiga kaardil Rakveret ja terava ütlemisega Andres Sõpra. Konkurentsi on jäänud kaheksa meeskonda, kes peavad sel korral ära jagama kuus play-offi kohta.

Samuti toob uus aasta endaga värsked korvpallireeglid, mis mängupilti muudatusi toob. Saab näha nii vanasid tegijaid kui ka uusi tulijaid. Üheks suurimaks publikumagnetiks on ilmselt Bamba Fall, kes jätkuvalt Egiptuses oma tööviisat ootab. Kuulduste kohaselt peaks blokimeistri olukord siiski õige pea lahenduse saama.

Ennustamine on tänamatu töö ning sellepärast võtabki Õhtulehe korvpalliosakond selle enda kanda. Vaata, millises järjestuses meeskonnad meie arvates tänavu lõpetavad.