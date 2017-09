Valitseva Saksamaa meistri stardipakkudelt minema saamine on tänavu olnud kõike muud kui sujuv. Viimasel kahel hooajal kõigest neljal korral koduliigas kaotusekibedust tundnud Bayern väljus sel hooajal longuspäi platsilt juba kolmandas Bundesliga mänguvoorus ning nädalavahetusel jäid võidupunktid toomata kohtumises Wolfsburgiga.

Vahetult pärast mängu sõnas Müncheni klubi tegevjuht Karl-Heinz Rummenigge, et säärase tulemuse põhjal tuleb teha õigeid järeldusi ning alandavale kaotusele võivad kaasneda tagajärjed. Eile koguneski erakorraliselt meeskonna juhatus, kes teiste tiimidega kolmel korral Meistrite liigas triumfeerinud treeneri jätkamist satsi eesotsas enam ei soovinud.

Mullu Saksamaa hiiu lootsiks saanud Ancelotti suutis klubi küll kindlameelselt riigi meistritiitlini tüürida, kuid karikasarjas piirduti vaid poolfinaaliga ning Meistrite liigas langeti juba veerandfinaalis.

Lisaks ei saanud 58aastane peatreener mõnede allikate kohaselt enam hakkama ka ründetrio Müller-Ribery-Lewandowski kantseldamisega ning PSGlt saadud koslep oli vaid ilusaks ettekäändeks mehest suurema kärata lahti saamiseks.

„Ribery ja Ancelotti vaheline suhe on hapuks läinud,” sõnas Bayerni legend Lothar Matthäus meediale. „Kui see on käärima hakanud, siis niisama lihtsat väljapääsu ei eksisteeri.”

Ajutiselt võtab 27kordse Saksamaa meistri juhtimise üle aastatel 2000-2009 klubis pallinud Willy Sagnol, kes tänavuse hooaja alguses meeskonna abitreeneriks toodi. Seda, kas prantslane pärast pühapäevast kohtumist Berliini Hertha vastu ka ametlikuks järglaseks nimetatakse, näitab aeg. Lisaks Sagnolile on kandidaatide seas väidetavalt ka Dortmundi loots Thomas Tuchel ning Hoffenheimi juhendaja Julian Nagelsmann.

Meistrite liigas toimub seninägematu väravatesadu

Tänavu on klubijalgpalli suurimas sarjas püsti pandud tõeline võrgusahistamispidu. Kõigest kahe mänguvooruga on puurilukud oma selja tagant pidanud välja noppima 102 palli ehk keskmiselt on ründajad mängudes juubeldanud 3,19 korda.

Senine parim saavutus pärineb 17 aasta tagusest ajast, kui hooajal 2000-2001 virutati 96 grupifaasimatšis kokku 292 kolli ehk 3,04 vastasseisu kohta.

Ühtlasi on tänavu lõppenud juba 14 madistamist väravatevahega kolm või enam ning samas graafikus edasi seilates, jäädakse alagrupiturniiril pidama alles 42 juures. Senine tippmark on 25 kohtumist.

MEISTRITE LIIGA

Kolmapäevane Meistrite liiga

Basel – Benfica 5:0

CSKA- Man United 1:4

Anderlecht – Celtic 0:3

PSG – Bayern 3:0

Qarabag – AS Roma 1:2

Atl. Madrid – Chelsea 1:2

Juventus – Olympiakos 2:0

Sporting – Barcelona 0:1

Alagrupiseisud

A-grupp

Man United 6

Basel 3

CSKA 3

Benfica 0

B-grupp

PSG 6

Bayern 3

Celtic 3

Anderlecht 0

C-grupp

Chelsea 6

AS Roma 4

Atl. Madrid 1

Qarabag 0

D-grupp

Barcelona 6

Sporting 3

Juventus 3