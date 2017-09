Eelmisel hooajal Eesti meistriliigas poolfinaali jõudnud Pärnu Sadam oli suvel lähedal, et pillid kokku panna, aga uueks eestvedajaks saanud Johan Kärp suutis siiski piisavalt palju toetajaid leida ja eestlastest tuumiku säilitada. Sel hooajal mängitaksegi vähemalt esialgu pelgalt kodumaiste palluritega. "Alustame nendega, kes on. Ideaalis võiks keegi lisanduda, aga midagi lubada ma ei julge. Võtsime suvel rahulikult ja me ei taha üle oma võimete elada. Ega teised meie kaalukategooria tiimid ka suvega eriti tugevamaks ei muutunud. Oleme oma vahendite juures korraliku võistkonna kokku saanud. Kolmas kuni seitsmes koht on üsna võrdsed ja meil on oma võimalused olemas," rääkis Pärnu juhendajana jätkav Heiko Rannula tänasel meistriliiga avapressikonverentsil. Pärnu võistkond on võrreldes konkurentidega (välja arvatud Audentes) üpris noor ja kogenumatest tegijatest on pundis vaid 28aastane Timo Eichfuss ja 25aastane Rannar Raap. "Eichfuss on praegusel ajal juba pigem tsenter kui suur äär," ütles Rannula mulluse hooaja Kalev/Cramos lõpetanud 199 cm pikkuse palluri kohta. Timo Eichfuss Kalev/Cramo särgis. (Aldo Luud)

Ainsa tõeliselt pika pallurina on meeskonna nimekirjas Karl-Martin Kask, kelle kasvuks on erinevatel andmetel 208 või 210 cm. Mullu kogus ta meistriliigas keskmiselt 14 minuti jooksul 4,9 punkti ja 3,5 lauapalliga, aga nüüd peaks tema õlgadele langema senisest suurem roll.

"Tema jaoks tuleb päris tähtis aasta - vaatame, kas ta saab hakkama või mitte. Aga teisalt liigub kogu maailma korvpall sinna suunda, et mängitaksegi lühema koosseisuga. Vaatame, kuidas me positsioonid "kolm" ja "neli" mängima saame, just kaitses. Usun, et ka sellise pikkusega on võimalik teistele päris ebamugav vastane olla," lausus Rannula. Võistkonna põhitegijate kerkis mullu jõuliselt ääremängija Mihkel Kirves, kellel oleks justkui kõik olemas, kui kaug- ja keskpositsioonivisked välja jätta. Kindlasti ootavad nii Pärnu treenerid kui ka poolehoidjad, et tema kolmeste protsent poleks enam 9,1.