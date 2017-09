Eesti paarisaerulisele neljapaadile (Kaspar Taimsoo, Tõnu Endrekson, Allar Raja, Kaur Kuslap) tänane poolfinaal probleeme ei valmistanud. Meie mehed võitlevad laupäeval sõudmise MMil medalite peale!

Nii nagu Florida osariigis Sarasotas peetavatel sõudmise tiitlivõistlustel tavaks saanud, peeti tänanegi sõit põrgukuumuses. Kvarteti üks liikmetest Taimsoo naljatas, et sellise kliimaga harjumiseks läheb ilmselt paar aastat.

„Võin öelda, et enam ei löö hinge kinni, kui jahedast hotellitoast õue astuda,“ muigab ta. „Väga karmilt kütab päike otse pähe ja lihtsalt raske on olla. Täna tegime ka 5-6 minutit vähem sooja kui Euroopas, et täitsa ära ei küpseks.“