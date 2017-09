Sel hooajal UEFA jalgpalli Meistrite liiga asemel aste madalamas Euroopa liigas kaasa tegev Londoni Arsenal alistas H-grupi väravaterohkes mängus võõrsil Borissovi BATE 4:2.

Arsenal juhtis kauaaegse Valgevene esiklubi vastu 25 minuti järel juba 3:0, kui 9. ja 22. minutil oli täpne Theo Walcott ning kolm minutit hiljem Rob Holding. BATE ei andnud alla ja 31. minutil vähendas vahet Mirko Ivanic.

49. minutil realiseeris Olivier Giroud aga penalti ja see otsustas sisuliselt mängu saatuse. 67. minuti Mihhail Gordeitšuki tabamus ei muutnud suures plaanis enam midagi.

Arsenalil on nüüd H-grupis täisedu 6 punkti, sest avavoorus alistati Köln 3:1. Belgradi Crvena zvezdal on koos 4 punkti, BATE-l 1, täna Crvena zvezdale 0:1 kaotanud Köln on endiselt nulli peal.

Kõik tänased tulemused leiad SIIT!