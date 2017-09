Hyundai autoralli MM-sarja meeskond teatas, et sõlmis järgnevaks kaheks hooajaks lepingu Andreas Mikkelseniga. Norralane sõidab Hyundai i20 Coupe WRC-ga ka 2017. aasta kolmel viimasel rallil.

Varem Volkswagenit esindanud Mikkelsen jäi pärast Saksamaa autotootja WRC-sarjast loobumist sootuks tööta ja tänavust hooaega alustas ta Škoda R5-klassi auto roolis. Seejärel pääses ta Citroeni WRC-autosse ning augusti keskel peetud Saksamaa MM-rallil saavutas norralane Tänaku järel teise koha.

28aastane Mikkelsen ütles Hyundai pressiteates, et on uues meeskonnas ennast juba mõnusalt sisse seadnud. "Ma pole Hyundai tiimiga veel ühtegi rallit sõitnud, aga tunnen ennast eos mugavalt. Liitun tõelise tipptiimiga, kus on võimalik võidelda nii individuaalse kui ka meeskondliku MM-tiitli eest," lausus ta.