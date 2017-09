Anett Kontaveit (WTA 34.) alustab homme hommikul Hiinas Pekingis toimuvat WTA-turniiri venelanna Daria Gavrilova (WTA 22.) vastu.

Kontaveit ja Gavrilova pole omavahel varasemalt vastamisi läinud. Homne kohtumine algab orienteeruvalt 7.30, väljaku teise lahinguna.

23aastane Gavrilova on küll sündinud Venemaal, kuid 2015. aastast on tal Austraalia pass. Karjääri jooksul on ta võitnud ühe WTA ning neli ITF turniiri. Suure Slämmide parim tulemus pärineb Austraalia lahtistelt, kus neiu on jõudnud neljandasse ringi.

Homne mäng on kindlasti Kontaveiti jaoks oluline, sest pärast suurepärast hooaja esimest poolt on vormikõver alla liikunud. Viimasest viiest turniirist on eestlanna avaringist edasi jõudnud vaid ühel. Tolgi korral jäi laeks teine ring.

Ligi 6,4 miljoni dollarilise auhinnafondiga Pekingi turniiril on kohal ka suur osa tippmängijatest eesotsas Simona Halepi ja Angelique Kerberiga.