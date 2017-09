Miks nii? Kui Justin Fashanu ütles 1990. aastal ühes intervjuus avameelselt välja oma seksuaalse orientatsiooni, järgnesid sellele segased aastad täis klatši ning probleeme. Mitte üks klubi ei pakkunud talle enam täiskohaga tööd ning lõpuks süüdistati teda vägistamises. See kõik viis ta 1998. aastal enesetapuni, kuid ka oma hüvastijätukirjas kinnitas jalgpallur, et vägistamissüüdistused on alusetud.

Clarke Carlisle, endine Professionaalsete Jalgpallurite Assotsatsiooni esimees on öelnud, et kaheksa professionaalset jalgpallurit on talle tunnistanud, et on homod. Inglise profijalgpalluri, Justin Fashanu, nõbu, Amal Fashanu, kes on Inglise geidest jalgpallurite dokumentaalfilmi eestvedaja, on öelnud, et teab seitset Inglise kõrgliiga tähte, kes on geid, kuid on lubanud nende saladust hoida.

Kui jalgpallis on pärast Fashanuga juhtunut olukord pigem segane, siis väljaspool jalgpalli on näha suurt arengut edasi. Näiteks kui ujuja Tom Daley ja ragbimängija Gareth Thomas avalikult geiks olemist tunnistasid, said nad üldsuse poolt suure toetuse osaliseks.

Inglismaa lesbisid ja geisid toetav LGBT liikumine on öelnud, et viimaste uuringute kohaselt on 72% jalgpallifännidest viimase viie aasta jooksul kuulnud jalpallimatšidele kaasa elades homofoobseid solvanguid. Ja Inglise kõrgliigas, kus surve mängijatele on suurem kui kunagi varem, püsivad “kapid” kindlalt suletuna. Ainus Inglismaa jalgpallur, kes elab avalikult homona on Liam Davis, kes mängib Grainsborough Trinity’s, tugevuselt kuuendas Inglise liigas. Ta on kunagi ühes BBC intervjuus öelnud, et võrreldes ennast tipus olevate mängijatega saab ta aru, miks tähtmängijate olukord on keerulisem. Mängija peab arvestama meediaga, mänedžeridega, kümnete tuhandete vastaspoole fännidega - kõik see tekitab pingeid.

Homoseksuaalsed tippjalgpallurid kardavad fännide reaktsioone, nad on mures, et võivad kaotada vajalikud sponsorlepingud või peavad koguni jätma hüvasti oma karjääriga. Robbie Rogers on öelnud, et enne, kui ta ütles avalikult välja, et on homo, pidi ta Inglismaa riietusruumides ja ka väljaspool sportlaste riietusruume kuulma väga palju homofoobseid sõnavõtte ning seda inimestelt, kellel polnud aimugi, et Rogers on homo. See hirmutas meest ning ta teadis, et ta peab pärast ülestunnistust tõenäoliselt oma karjääriga hüvasti jätma. Ta on ka rääkinud, kui julmad võivad olla Inglise fännid võrreldes Ameerika omadega, selgitades, et kodufännid üritavad sulle lausa naha alla pugeda, et sind hävitada.

Küll aga üritatakse midagi ette võtta, et olukorda paremaks muuta. Näiteks on Inglismaa jalgpalliliit alates 2007. aastast keelustanud mängu ajal homofoobsed hüüded ja solvangud ning vahele jäädes ootab solvajat rahatrahv. Vahet pole, kas tegu on mängija või fänniga.

Erinevaid kampaaniaid ning teadlikkuse tõstmist nii fännide kui jalgpallurite seas on tehtud veelgi, sest nagu ka Robbie Rogers on öelnud, tähendas saladuse hoidmine tema jaoks seda, et ta polnud õnnelik, mis omakorda mõjutas tema sooritust jalgpallurina. "Sa ei saa anda endast maksimumi, kui tunned, et oled vaenulikus keskkonnas," sõnas Rogers.

Kõik, mida üks jalgpallur oma meeskonnas tahab, on mängida kõrvuti teise väga hea jalgpalluriga. Neid huvitab tulemus ja kui pall söödetakse homoseksuaalsele jalgpallurile ning ta lööb värava, siis punkti saamine peaks olema ainus, mis loeb.