2. vesi: Holland (Freek Robbers, Amos Kejser, Koen Metsemakers, Abe Wiersma)

Hollandi neljapaadi aasta on olnud mõnes mõttes sarnane Eesti omaga. MMi nelik polegi ühelgi suuremal võistlusel koos sõudnud. EMil ja Luzernis oli puudu Kejser, Poznanis Wiersma ning Belgradis oli praegusest nelikust paadis vaid Metsemakers.

Tulemused: EM - 6. koht, Belgradi MK - 5. koht; Poznani MK - 2. koht; Luzerni MK - 6. koht.

3. vesi: Leedu (Aurimas Adomavicius, Rolandas Mascinskas, Martynas Dziaugys, Dovydas Nemeravicius)

Nagu ülal mainitud, sõudmisaasta valitseja ja sellest johtuvalt ka finaali suurfavoriit. Samas koosseisus triumfeeriti nii EMil kui ka Belgradi MK-l. Poznanisse leedulased ei sõitnud, kuid Luzernis oldi taas veel ja loomulikult võidukad. Seejuures polnud Šveitsi võidukas nelikus Nemeraviciust.

MMil on võidetud nii oma eelsõit kui ka poolfinaal.

Leedu paarisaeruline neljapaat võiduka EMi finaali järel. (World Rowing)

4. vesi: Suurbritannia (Peter Lambert, John Collins, Jonathan Walton, Jack Beaumont)

Praeguse nelikuga on tehtud kaks võistlust: leedulasteta Poznani MK pandi kinni, Luzernis oldi Leedu järel teised, kuid kaotust kogunes suisa 2,68 sekundit. Collinsita jäädi EMil esimesena medalita, eessõudja Lambert ei osalenud Belgradis, kuid paatkond naasis Serbia pealinnast 3. kohaga.

Eile võideti Sarasotas oma poolfinaal Hollandi (+1,53) ja Poola (+2,04) ees.

5. vesi: Eesti (Kaspar Taimsoo, Tõnu Endrekson, Allar Raja, Kaur Kuslap)

Esimene ühine rahvusvaheline võistlus. Nagu Eesti spordisõber teab, on neljapaadi hooaeg Andrei Jämsä seljavigastuse tõttu möödunud eri koosseise katsetades.

Kahjuks ei kaasnenud eksperimentidega ühtki säravat tulemust. A-finaali ehk kuue sekka jõuti vaid Belgradis, ent seal jäi selja taha vaid üks paat (Tšehhi). Faktiliselt MMi-eelse parima tulemuse ehk Belgradi 6. koha eest hoolitsesid Taimsoo, Sten-Erik Anderson, Joosep Laos ja Kuslap.

Tšehhis Racices toimunud EMil, mis eelkõige meeles Geir Suursilla väljavahetamis-saagaga, võideti B-finaal (7. koht). Poznani MK jäeti vahele, kuid MMi peaproovilt Luzernist naasti pettumust valmistanud 10. kohaga. Viimati mainitud tulemus andis ka tõuke 100+ kg kaaluva Andersoni asendamiseks Kuslapiga, kes mõõtudelt rohkem Jämsä masti mees (paat on just tema parameetrite järgi timmitud).

MMil on meie meeste minek olnud aga lubav. Eelsõidus vormistati näiliselt kerge vaevaga edasipääsu taganud 3. koht, eilses poolfinaalis hoiti pikal esikohta, kuid lõppeks finišeeriti Leedu järel teisena (+1,49).

Taimsoo finaalieelne kommentaar Õhtulehele: "Mis siin ikka, tuleb rahulikult kahe jalaga maa peale jääda. Vennad on nii kogenenud, kõik on finaalis korduvalt sõitnud, keegi üle ei mõtle. Tean, et kui teeme oma asja tehniliselt ja korrektselt, siis sõidame ka väga hea sõidu. Tunne on hea, see loeb."