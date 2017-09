Viie aasta eest Prantsusmaa tippklubiga Pariisi Volley liitunud Ardo Kreek ei osanud toona ilmselt oma suurimas unenäos ette näha, et temast saab kunagi üheksakordse riigi meistri reklaamnägu. Tänavu on aga see tõsiasjaks saanud.

Eesti koondist 205 korral esindanud temporündaja on Prantsusmaa klubis alati kesksel kohal olnud. 2013-14 hooajal triumfeeris mees koos Pariisi Volleyga CEV karikasarjas ning pärast kolme järjestikust hõbemedalit kohalikel meistrivõistlustel saadi ihaldatud kuld kaela 2015-16 hooajal.

Mullu lõpetas 31aastane vollemees Prantsusmaa Pro A liiga põhiturniiri resultatiivseima temporündajana, tuues 22 mänguga 161 punkti, millele lisandus 58 blokipunkti ning 26 serviässa.