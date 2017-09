Nõmme Kalju jalgpallimeeskond saadab järgmisel nädalal ajutiselt Eesti metsadesse kolm meest, sest kaitseväeteenistusse astuvad Robert Kirss, Peeter Klein ja Henrik Pürg vahendab Soccernet.ee.

"Esialgu kutsuti eelmisel aastal, aga spordirühmas polnud vist kohti ja sain pikendada," selgitas Kirss detaile. Spordirühmas läbitakse ligikaudu kolme kuu jooksul teiste ajateenijatega võrdväärne baaskursus, kuid võimalusel pääsevad sportlased õhtuti ka oma klubide juurde treeningutele ja mängudele.

Robert Kirss on Kalju eest meistriliigas tänavu mängu saanud 30 kohtumises ning selle aja jooksul löönud 8 väravat. Peeter Kleinil on 16 mänguga virutanud 4 väravat ning keskkaitsja Henrik Pürg on ühe korra 15 mängu jooksul tabamusrõõmu tundnud.

Lisaks Kalju meestele ootab ajateenistus spordirühmas Soccernet.ee-le teadaolevalt Tallinna Flora ääreründajat Maksim Gussevit, Tartu Tammeka poolkaitsjat Kaspar Pauri.