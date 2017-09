Rallifännid on alates 20. augustist pidanud vaikselt istuma ja kalendris päevi ristitama, et taas Ott Tänaku tegemistele kaasa elada. Järgmisel nädalal see ootus lõppebki, sest aeg on võidu sõita Hispaanias.

Vahetult enne pausi Saksamaa rallil võidutsenud Ott Tänak ja Martin Järveoja ootavad Hispaania WRC-rallit väga. Varasemalt on Tänak Pürenee poolsaarel startinud neljal korral ning parim tulemus on ette näidata möödunud aastast, kuid finišisse jõuti kuuenda ekipaažina. Seda tulemust tahaks tänavu aga kindlasti parandada.

"Ma ei jõua ära oodata seda hetke, kui uuesti autorooli saan," sõnas Tänak M-Sporti pressiteates. "Kodus pere seltsis oli väga tore aega veeta, kuid pean tunnistama, et hakkasin võistlusmomenti igatsema."