TENNIS

Anett Kontaveit (WTA 34.) alustab täna hommikul kella 9.45 paiku Hiinas Pekingis toimuvat WTA-turniiri venelanna Daria Gavrilova (WTA 22.) vastu.

23aastane Gavrilova on küll sündinud Venemaal, kuid 2015. aastast on tal Austraalia pass. Karjääri jooksul on ta võitnud ühe WTA ning neli ITF turniiri. Suure slämmi turniiride parim tulemus pärineb Austraalia lahtistelt, kus neiu on jõudnud neljandasse ringi.