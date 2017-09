Jalgpallur Mattias Käit kuulus ka viimases koondisepausi eelses mängus Fulhami esindusmeeskonna koosseisu, kuid mitte protokolli, vahendab Soccernet.ee.

Eelmistes voorudes mängudele Middlesbrough' ja Nottingham Forestiga 19. mängijana kaasatud Käit jäi samasse rolli ka eile, kui Londonisiseses mõõduvõtus võideti 2:1 Queens Park Rangersit.

Mängule saab Inglismaal nimetada seitse varumeest, kuid traditsiooniliselt võtavad klubid mängule kaasa ka 19. mängija, kes on viimase hetkeni valmis vormi selga tõmbama ja platsile jooksma. Kui soojendusel peaks kellegagi midagi juhtuma, on just Käit see, kes võib protokolli siiski nime kirja saada.